Luca Marini e Valentino Rossi, fratelli diversi (Di lunedì 20 luglio 2020) Valentino Rossi e Luca Marini, fratelli diversi. La loro domenica è stata in bianco e nero. Se per anni siamo stati abituati ad ammirare le meraviglie di Valentino Rossi, questa volta i titoli se li è presi tutti il fratello più piccolo, che ha vinto, dominando, il gran premio di Jerez di Moto2. Ha vinto «alla Valentino», padrone assoluto della gara, senza lasciare agli avversari la minima possibilità di strappargli la vittoria, la quarta della sua carriera. https://twitter.com/SkyRacingTeam/status/1284837175482351619Nulla a che vedere con l'ennesima domenica di sofferenza di Valentino Rossi, impotente di fronte ai problemi della sua Yamaha che lo ha ... Leggi su gqitalia

VRRidersAcademy : SEEEEEEEEEEEEEE @Luca_Marini_97 CHE GARA ???? P1 ???????? - SkySportMotoGP : 'Dedico la vittoria all'Italia e a chi soffre per il Covid' Bel messaggio di @Luca_Marini_97 dopo il trionfo a Jere… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi, l'abbraccio con il fratello Luca Marini dopo la vittoria in Moto2 a Jerez: il video! #SkyMotori… - AnnamariaEgidi : RT @SkySportMotoGP: ?? Super abbraccio per una super gara! ?? ?? Il 'Dottore' @ValeYellow46 va a congratularsi con @Luca_Marini_97 per la sua… - Notiziedi_it : Trionfo per Luca Marini nel Gp di Spagna di Moto2 -