L’infortunio | gli esami ed il tumore | difensore sottoposto ad operazione NOME e DETTAGLI

Una brutta scoperta in seguito ad un infortunio. Poi gli esami e la diagnosi: un tumore benigno nel muscolo posteriore della coscia sinistra. E' la storia di Ewerton, difensore brasiliano classe 1989 dell'Amburgo. La notizia è stata comunicata direttamente dal club tedesco, il calciatore è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. "Il 31enne, che è passato dall'1. FC Norimberga all'HSV la scorsa estate – si legge nel comunicato del club – Spera che il tumore dei muscoli della coscia sia stato la causa degli infortuni della passata stagione e, di conseguenza, sia stato eliminato". In stagione il calciatore ha collezionato soltanto 5 presenze. Adesso un periodo di pausa, poi il rientro graduale in vista della prossima ...

