Licenziamento per inidoneità alla mansione: cos’è e come funziona (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Licenziamento per inidoneità alla mansione rientra fra i casi temporaneamente impediti dal Decreto Cura Italia causa Covid? È questa la domanda alla quale l’INL risponde con la Nota n. 298 del 24 giugno 2020. Chiariamo, innanzitutto, che il Licenziamento per inidoneità alla mansione è una tipologia di Licenziamento che rientra nell’ambito del cd. “giustificato motivo oggettivo”. Quindi, un Licenziamento per motivi oggettivi può avvenire non soltanto per “motivi economici”, bensì per questioni afferenti il dipendente stesso, come appunto l’improvvisa inidoneità alla mansione. Quindi, nel ... Leggi su leggioggi

