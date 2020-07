L’Europa sta iniziando a dire addio al carbone (Di lunedì 20 luglio 2020) (foto: Getty Images)L’obiettivo principe del Green deal è chiaro: l’Unione europea deve raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Questo processo prevede la graduale abolizione del carbone come fonte di energia. Una sfida non da poco se si considera che in Europa sono attive decine di centrali a carbone che in alcuni casi sono fondamentali per le economie dei paesi che le ospitano. Ma andiamo con ordine. Prima di tutto, quando si parla di carbone non va dimenticato che, oltre a un enorme costo, il prezzo più alto di questo tipo di energia lo paga il clima e l’uomo. Proprio l’utilizzo del carbone, una risorsa fra le più inquinanti, è uno dei principali ostacoli alla riduzione delle emissioni di gas serra e Co2. Ma, se l’impatto sui cambiamenti ... Leggi su wired

