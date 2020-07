Leone d’oro alla carriera per la regista Ann Hui e l’attrice Tilda Swinton. A Venezia dal 2 settembre (Di lunedì 20 luglio 2020) “Sono davvero felice di ricevere questa notizia e sono onorata per il premio! Sono così felice che non riesco a trovare le parole. Spero solo che nel mondo tutto volga presto per il meglio e che ognuno possa sentirsi di nuovo felice come io mi sento in questo momento. Porto nel cuore questo grande festival da tre decenni: è con grande umiltà che ricevo questo riconoscimento. Sarà per me una vera gioia venire a Venezia, soprattutto quest’anno, per celebrare l’immortale arte del cinema e la sua ribelle capacità di sopravvivenza di fronte a tutte le sfide che il cambiamento può porre a noi tutti.” E’ a dir poco raggiante l’attrice Tilda Swinton, nell’apprendere di essere stata designata quale vincitrice del Leone d’Oro ... Leggi su italiasera

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 È #TildaSwinton l'attrice Leone d'Oro alla carriera di #Venezia77! 'Sarà per me una vera gioia… - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 'Una delle registe più apprezzate, prolifiche e versatili del continente asiatico, la cui carri… - SkyTG24 : Mostra del Cinema di Venezia 2020, Leone d’oro alla carriera a Ann Hui e Tilda Swinton - ParamountItalia : “Sarà per me una vera gioia venire a Venezia, soprattutto quest'anno, per celebrare l'immortale arte del cinema e l… - MorasenLushuaia : RT @la_Biennale: #BiennaleCinema2020 È #TildaSwinton l'attrice Leone d'Oro alla carriera di #Venezia77! 'Sarà per me una vera gioia venire… -

