Infarto improvviso a 52 anni, Alessandra è morta in ospedale (Di lunedì 20 luglio 2020) Infarto improvviso a soli 52 anni, Alessandra muore in ospedale in provincia di Treviso. Lascia il marito Luca e i due figli Enrico e Matteo. Una tragedia ha sconvolto la notte di Zero Branco, in provincia di Treviso. Un Infarto improvviso ha sorpreso Alessandra Casagrande, mamma di 52 anni, togliendole la vita nonostante la corsa …

Infarto improvviso a soli 52 anni, Alessandra muore in ospedale in provincia di Treviso. Lascia il marito Luca e i due figli Enrico e Matteo. Una tragedia ha sconvolto la notte di Zero Branco, in ...

Mauro Poletti morto, ex sindaco di Sant'Ilario stroncato da un infarto

Fu primo cittadino (da ragazzo 27enne) nel 1977, fino al 1985. Lo stesso ruolo ricoperto prima dal nonno paritigiano Orlando e da papà Lelio. Aveva 69 anni ...

