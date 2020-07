Incidente cantiere: indagine per omicidio colposo (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 20 LUG - La Procura di Roma procede per omicidio colposo in relazione alla morte di due operai in un cantiere edile nella zona di Vigna Murata. Il pm Francesco Minisci, titolare del ... Leggi su corrieredellosport

