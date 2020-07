“Il dottore decideva con chi divertirsi, eravamo le sue prede sessuali” : la denuncia della schiava bambina di Novara (Di lunedì 20 luglio 2020) Psicosetta di schiave sessuali a Novara, la denuncia di un'”adepta” La Polizia di Stato di Novara ha sgominato una psicosetta che riduceva a schiave sessuali le sue “adepte”: donne, in molti casi minorenni, avvicinate anche grazie al lavoro di professionisti della psicologia. Come riporta l’Agi, gli inquirenti hanno potuto smascherare il gruppo grazie alla denuncia di una delle vittime, che ha rotto il muro del silenzio che ruota intorno a questa pericolosa realtà criminale da trent’anni. Uno degli elementi emersi dalla denuncia della giovane testimone, è che a gestire il gruppo era il cosiddetta “dottore“, un uomo dell’età di 77 anni che aveva il pieno controllo sulla vita delle ... Leggi su tpi

