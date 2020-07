Harry e Meghan | Amazon umilia i Duchi: il loro libro sarà flop (Di lunedì 20 luglio 2020) Harry e Meghan avevano sperato in un enorme successo editoriale con il libro sulla loro vita, ma Amazon la pensa molto diversamente. Il mercato non guarda in faccia a nessuno, nemmeno al Principe Harry e a Meghan Markle. I Duchi di Sussex, infatti, sono colati a picco nelle classifiche di gradimento a causa del loro comportamento nel periodo del … L'articolo Harry e Meghan Amazon umilia i Duchi: il loro libro sarà flop è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

cocoa_key : RT @vogue_italia: Ma Harry e Meghan non sono invitati... - vogue_italia : Ma Harry e Meghan non sono invitati... - clikservernet : “Meghan Markle, la storia di un padre”. L’anteprima del racconto di Thomas Markle: ecco cosa ha detto della figlia… - Noovyis : (“Meghan Markle, la storia di un padre”. L’anteprima del racconto di Thomas Markle: ecco cosa ha detto della figlia… - vogue_italia : Perché non sono stati invitati? -