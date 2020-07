Giuseppe Conte prende tempo a Bruxelles, ma per dare ossigeno all’Italia servono 20 miliardi (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo il dramma dell’epidemia e il conseguente blocco delle attività produttive, all’Italia servono almeno 20 miliardi. Il Governo dovrà aumentare il deficit per rifinanziare la cassa integrazione, rateizzare le tasse e aiutare i Comuni. Ma i primi finanziamenti del Recovery Fund arriveranno solo nel 2021. La posizione di Giuseppe Conte è messa nuovamente a dura … L'articolo Giuseppe Conte prende tempo a Bruxelles, ma per dare ossigeno all’Italia servono 20 miliardi proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte Giuseppe Conte, retroscena da Bruxelles: la telefonata a Sergio Mattarella. Pensa all'Italia? No, alla poltrona Liberoquotidiano.it Recovery Fund, l’europarlamentare Rinaldi ad Agorà: “Lega felicissima per ogni centesimo ma vogliamo vedere come arrivano”

Un accordo che ha visto i proclama entusiasti del premier Giuseppe Conte ma che non raccoglie gli entusiasmi degli ex partner di governo. Queste le parole di Rinaldi: “La Lega è felicissima per ogni ...

Borse europee: accordo Ue dà spinta ai listini. Euro in rally

L’accordo storico trovato dai Paesi europei sul Recovery Fund da 750 miliardi di euro dà sostegno alle Borse europee e alla moneta unica, che aggiorna i massimi di quattro mesi, ovvero dal 9 marzo. Ne ...

