G8 Genova, il padre di Giuliani: “La più grande ingiustizia per Carlo? Impedire un processo”. Agnoletto: “Nel 2001 avevamo ragione” (Di lunedì 20 luglio 2020) “La più grande ingiustizia che è stata fatta a Carlo è quella di aver impedito un processo”. La pensa così Giuliano Giuliani, il padre di Carlo, il ragazzo ucciso durante gli scontri del G8 di Genova nel 2001. A 19 anni di distanza dai fatti, il genitore del manifestante assassinato in piazza Alimonda ricorda come non fu celebrato alcun processo per l’omicidio del figlio. Il carabiniere Mario Placanica, infatti, fu indagato per omicidio colposo e poi prosciolto avendo agito perché gli fu riconosciuto di aver agito per legittima difesa. “Se guardiamo a come sono stati affrontati i fatti di Genova dobbiamo ricordarci che l’omicidio di Carlo, il fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Il padre di Carlo Giuliani: “Sua morte una delle grandi ingiustizie del nostro Paese' - clikservernet : G8 Genova, il padre di Giuliani: “La più grande ingiustizia per Carlo? Impedire un processo”. Agnoletto: “Nel 2001… - Noovyis : (G8 Genova, il padre di Giuliani: “La più grande ingiustizia per Carlo? Impedire un processo”. Agnoletto: “Nel 2001… - cosenoditi : Mio padre mi è appena entrato in stanza mentre stavo lavorando e guardando un documentario su Genova 2001 'ma che s… - VtladybirdR : RT @SkyTG24: Il padre di Carlo Giuliani: “Sua morte una delle grandi ingiustizie del nostro Paese' -