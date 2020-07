Francesco Giorgino, la Rai voleva fargli condurre Unomattina ma lui ha rifiutato. Il retroscena (Di lunedì 20 luglio 2020) Il prossimo 7 settembre debutterà la nuova edizione di Unomattina con la conduzione in coppia di Monica Giandotti, in arrivo dal Tg3, e di Marco Frittella, volto del Tg1, che prenderanno il posto di Roberto Poletti e Valentina Bisti. Nei giorni scorsi Libero aveva riportato una voce che siamo in grado di confermare: i vertici dell’azienda avrebbero voluto alla guida del contenitore mattutino Francesco Giorgino. Il giornalista pugliese avrebbe però risposto picche e da qui la scelta ricaduta sul collega Frittella. I motivi del no non sono noti ma a Viale Mazzini alcune voci intercettate dal FattoQuotidiano.it spiegano che il direttore del Tg1 Giuseppe Carboni avrebbe spinto Giorgino alla guida del programma del daytime per liberare l’importante e prestigiosa conduzione delle 20. I rapporti tra ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Francesco Giorgino, la Rai voleva fargli condurre Unomattina ma lui ha rifiutato. Il retroscena - ilbarone1967 : RT @italy_exit: Francesco Giorgino del tg1: non possono esistere governi contro qualcuno e senza progetti. Bisogna votare e ripristinare la… - lellinara : RT @italy_exit: Francesco Giorgino del tg1: non possono esistere governi contro qualcuno e senza progetti. Bisogna votare e ripristinare la… - Gigliom57 : RT @italy_exit: Francesco Giorgino del tg1: non possono esistere governi contro qualcuno e senza progetti. Bisogna votare e ripristinare la… - italy_exit : Francesco Giorgino del tg1: non possono esistere governi contro qualcuno e senza progetti. Bisogna votare e riprist… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Giorgino Francesco Giorgino, la Rai voleva fargli condurre Unomattina ma lui ha rifiutato. Il retroscena Il Fatto Quotidiano Francesco Giorgino, la Rai voleva fargli condurre Unomattina ma lui ha rifiutato. Il retroscena

Nei giorni scorsi Libero aveva riportato una voce che siamo in grado di confermare: i vertici dell’azienda avrebbero voluto alla guida del contenitore mattutino Francesco Giorgino. Il giornalista ...

Elena Giorgina Mirabelli pubblica il suo romanzo d’esordio: ‘Configurazione Tundra’

Domani alle ore 18, nel Chiostro di San Domenico a Cosenza, verrà presentato il romanzo d’esordio di Elena Giorgiana Mirabelli “Configurazione Tundra” edito da Tunué. COSENZA – Dialogheranno con l’aut ...

Nei giorni scorsi Libero aveva riportato una voce che siamo in grado di confermare: i vertici dell’azienda avrebbero voluto alla guida del contenitore mattutino Francesco Giorgino. Il giornalista ...Domani alle ore 18, nel Chiostro di San Domenico a Cosenza, verrà presentato il romanzo d’esordio di Elena Giorgiana Mirabelli “Configurazione Tundra” edito da Tunué. COSENZA – Dialogheranno con l’aut ...