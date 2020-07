Da Prodi e D’Alema a Monti: tutti i regali dello Stato ai Benetton, una lista lunghissima di errori (Di lunedì 20 luglio 2020) Mentre Luigi Di Maio e Giuseppe Conte festeggiano per un accordo che è tutt’altro, in realtà, che una mazzata nei confronti della famiglia Benetton, le polemiche sulla revoca mancata si trascinano ancora, dopo mesi e mesi di martellante campagna dei Cinque Stelle, accompagnate dalle ricostruzioni di un caso emblematico, perfetto specchio di una classe politica inadeguata e ingiustificabile. Quella che nel 1998 decise, come passo necessario prima di dar vita all’esperienza della moneta unica (e che esperienza, col senno di poi) di procedere con le privatizzazioni, considerate necessarie per mostrare a Bruxelles un’apertura verso le logiche di mercato. Con la benedizione di Romano Prodi prima e di Massimo D’Alema poi, succeduto al Professore nel 1999, i Benetton ottennero così in gestione ... Leggi su ilparagone

