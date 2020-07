Coronavirus, 13 morti e 190 casi positivi in più con pochi tamponi: otto regioni ferme a contagio zero (Di lunedì 20 luglio 2020) In Italia altre 13 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal con il totale dei decessi che è arrivato a 35.058. . I nuovi positivi sono invece 190. È quanto diramato dal ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Tre morti in 24 ore, è record minimo di vittime. Mai così in basso da 5 mesi. Contagi in calo, 219 n… - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino: nelle ultime 24 ore 190 nuovi positivi e 13 morti. Impennata in Piemonte da 3… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 luglio: 244.624 casi positivi e 35.058 morti - Yogaolic : Coronavirus, in Lombardia 56 casi e 8 morti. Zero nuovi contagi in quattro province - VivMilano : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 luglio: 244.624 casi positivi e 35.058 morti -