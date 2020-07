Chiesa, svolta per i laici: "sì" a nozze e funerali in casi eccezionali (Di lunedì 20 luglio 2020) Giuseppe Aloisi La Chiesa istruisce le parrocchie sul ruolo dei laici, che possono celebrare matrimoni e funerali in alcuni casi. Ok ad incarichi per non battezzati Non è ancora la rivoluzione cercata dal fronte progressista, ma all'interno della Chiesa cattolica tira aria di riforma: il nuovo documento della Congregazione del Clero specifica meglio quali possibilità abbiano i laici. Quelli che già possono, in determinati casi, celebrare matrimoni e funerali. Attenzione: per far sì che i laici possano officiare, è necessario che il contesto parrocchiale sia sprovvisto di consacrati e diaconi. Dunque è probabile che queste disposizioni interessino soprattutto le ... Leggi su ilgiornale

Svolta in Vaticano: anche i laici potranno celebrare nozze e funerali

In via del tutto "eccezionale" anche i laici potranno celebrare battesimi, funerali e matrimoni, a causa della carenza di sacerdoti. "Il Vescovo, a suo prudente giudizio, potrà affidare ufficialmente ...

