Bimbo abbandonato nella culla di una chiesa: perché Luigi è stato lasciato lì (Di lunedì 20 luglio 2020) Un neonato è stato abbandonato domenica 19 luglio davanti alla chiesa di San Giovanni Battista nel quartiere Poggiofranco a Bari, in Puglia. A fare la scoperta il parroco don Antonio Ruccia. Il piccolo è stato lasciato all’interno della culla termica installata dal parroco proprio per accogliere quei neonati che i genitori naturali decidono di non tenere per diverse ragioni. Accanto al neonato c’era anche un bigliettino lasciato dai genitori, con indicazioni sul nome da dare. “Lui è Luigi, ditegli che lo ameremo per sempre”, recita il messaggio lasciato da chi ha pensato di non poter crescere quel figlio. Il bambino, come indicato sempre nel foglietto lasciato accanto a lui, ... Leggi su caffeinamagazine

