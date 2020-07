Al Teatro Romano di Fiesole «Via col tempo. Viaggiando su fili di memoria» di e con Luigi Dei (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Magnifico Rettore dell'Università di Firenze, che è anche un esperto performer, porta in scena una sorta di moderna operetta morale multimediale: il dialogo di un Cantastorie e di un Vecchietto in parole, musica dal vivo con l'Orchestra del Conservatorio e proiezioni Leggi su firenzepost

FIRENZE – Stasera, lunedì 20 luglio, alle ore 21.30, al Teatro Romano di Fiesole va in scena lo spettacolo «Via col tempo. Viaggiando su fili di memoria», scritto e interpretato dal rettore ...