Ufficiale: Moreno non è più l’allenatore del Monaco (Di domenica 19 luglio 2020) Il Monaco cambia guida tecnica. A comunicarlo la stessa società monegasca tramite un comunicato Ufficiale: “Le nostre strade si stanno separando prima del previsto, ma ringraziamo Robert Moreno per aver accettato la sfida. Insieme al suo staff, Robert ha fatto tutto il possibile per migliorare la squadra, con entusiasmo e dedizione. Gli auguriamo il meglio per il futuro”. L’AS Monaco annonce avoir lancé une procédure conduisant au départ de Robert Moreno. L’entraîneur espagnol en a été informé samedi lors d’un entretien préalable.https://t.co/K5gGXvIzlV — AS Monaco (@AS Monaco) July 19, 2020 L'articolo Ufficiale: Moreno non ... Leggi su alfredopedulla

calciomercatoit : ??Il #Monaco ha esonerato #Moreno! ??#CMITmercato - LucaParry85 : ufficiale moreno è stato spedito - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Roberto Moreno non è più l'allenatore del Monaco: il comunicato - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Roberto Moreno non è più l'allenatore del Monaco: il comunicato - napolimagazine : UFFICIALE - Roberto Moreno non è più l'allenatore del Monaco: il comunicato -