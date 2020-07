UFC Fight Island II – Deiveson Figueiredo non ha alcuna pietà! (Di domenica 19 luglio 2020) UFC Fight Island II, nella ormai conosciuta location di Yas Island in Abu Dhabi, è stato un evento pieno di sorprese. Il main event ha confermato l’impressionante forza e tecnica di Deiveson Figueiredo che diventa il nuovo campione dei pesi mosca sottomettendo Joseph Benavidez. Nel co main event Jack Hermansson sorprende il mondo con una inattesa quanto veloce sottomissione ai danni di Kelvin Gastelum. Nella main card abbiamo anche assistito all’esordio eccezionale di Rafael Fiziev, alla paurosa sottomissione di Ariane Lipski e alla inaspettata sconfitta di Alexandre Pantoja. SAT HIM DOWN IN SECONDS. @Daico Deiveson picking up right where he left off! #UFCFightIsland2 pic.twitter.com/QcRM4wm2yw— UFC Europe (@UFCEurope) ... Leggi su sport.periodicodaily

UFC Fight Island II è il terzo evento che ci aspetta su Yas Island in Abu Dhabi, dopo la straordinaria performance di Calvin Kattar e UFC 251. Il main event è il rematch, valido ancora una volta per l ...

UFC Fight Island I regala agli appassionati un’altra scarica di adrenalina dopo UFC 251 e le sue tre fight titolate. Calvin Kattar si afferma definitivamente nel mondo delle MMA globali con una vittor ...

