Trekking: alimentazione e attrezzatura per le camminate in montagna (Di domenica 19 luglio 2020) I consigli dell’associazione no profit American Pistachio Growers e della biologa nutrizionista ed educatrice alimentare Erminia Ebner per organizzare al meglio la propria camminata tra le montagne. Dai sentieri tra le Alpi della Valle d’Aosta e del Trentino, alle escursioni nelle vallate del centro Italia e lungo le coste della Sicilia e della Sardegna, fare Trekking in Italia è un’esperienza unica, che permette di ammirare luoghi pieni diArticolo completo: Trekking: alimentazione e attrezzatura per le camminate in montagna dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

fagnani71 : RT @UniSalute_: Cammini in salita, sentieri irregolari e condizioni meteorologiche difficili comportano un grande dispendio energetico. Ne… - UniSalute_ : Cammini in salita, sentieri irregolari e condizioni meteorologiche difficili comportano un grande dispendio energet… -

Ultime Notizie dalla rete : Trekking alimentazione I rischi della montagna: il senso del limite Trekking.it Immersi nella natura del Salento con “Esplorando”, trekking con guida gratuita

UGENTO (Lecce) – Profuma di mare e archeologia, di storia e vestigia del passato, di narcisi sulle dune di sabbia bianca e rosmarino nei canaloni “Esplorando”, un progetto di ecoturismo nel Salento, n ...

Agropoli, spiaggia del Vallone minacciata da una frana

AGROPOLI. La spiaggetta del Vallone, una delle più suggestive dell’area nord della costiera cilentana, immersa nel verde di Tresino, minacciata da una frana. E’ così da tempo, come segnala Pietro Fani ...

UGENTO (Lecce) – Profuma di mare e archeologia, di storia e vestigia del passato, di narcisi sulle dune di sabbia bianca e rosmarino nei canaloni “Esplorando”, un progetto di ecoturismo nel Salento, n ...AGROPOLI. La spiaggetta del Vallone, una delle più suggestive dell’area nord della costiera cilentana, immersa nel verde di Tresino, minacciata da una frana. E’ così da tempo, come segnala Pietro Fani ...