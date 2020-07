Stefano De Martino, messaggio in codice: pensa al passato? (Di domenica 19 luglio 2020) Stefano De Martino ha pubblicato un post molto criptico, che sembra contenere un messaggio in codice: sta ancora pensando al passato? Foto da Instagram: @StefanodeMartinoLa rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è stato il gossip che ha animato la prima parte dell’estate. Mentre lui sembra sempre più vicino all’altra Rodriguez, Mariana, Belen si è consolata con un altro aitante napoletano, Gianmaria Antinolfi. Non sono poi mancati gli scandali d’amore, come la presunta relazione extraconiugale tra Stefano e Alessia Marcuzzi, che ha letteralmente mandato in tilt il web. Stefano De ... Leggi su chenews

