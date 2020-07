Principessa Beatrice, matrimonio con il vestito in prestito - (Di domenica 19 luglio 2020) Roberta Damiata Sono state rilasciate le foto ufficiali del matrimonio della Principessa Beatrice con l'italiano Edoardo Mapelli Mozzi, dove si è potuto ammirare l'abito della sposa "preso in prestito" dalla regina che lo aveva indossato per la prima volta nel 1966 Il matrimonio di Beatrice Windsor, quello che doveva essere l’evento della primavera, si è invece trasformata in una piccola, ma non meno importante cerimonia privata alla presenza di appena 20 invitati. Tutto questo per l’epidemia di Covid che ancora oggi imperversa in tutto il mondo, ma grazie a questo evento per la prima volta dopo mesi la regina e il principe Filippo si sono mostrati in pubblico e hanno partecipato al rito nuziale mantenendo ovviamente le distanze di sicurezza Gli ... Leggi su ilgiornale

Gli scatti pubblicati sugli account social della Royal family delle nozze della principessa Beatrice di York con l'immobiliarista italiano Edoardo Mapelli Mozzi. La sposa indossava un abito vintage di ...

