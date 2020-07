Paura a Stromboli: il vulcano si sveglia con due forti boati e fumo (Di domenica 19 luglio 2020) Un risveglio col botto quello degli abitanti di Stromboli alle prime luci di domenica. Il vulcano si è riattivato, manifestandosi alla popolazione. Fortunatamente non sono stati riscontrati danni, solo un eccezionale spettacolo della natura al quale assistere. Stromboli: si sveglia il vulcano Sono circa le 5 quando la serenità di una soleggiata domenica mattina sull’isola di Stromboli viene turbata da due forti boati. Il vulcano si è svegliato, proprio come un anno fa, e lo ha fatto accompagnato da un’esplosione, rivoli infuocati e una colonna di fumo che si innalza verso il cielo. Superata la Paura iniziale, che è stata tanta, i ... Leggi su thesocialpost

