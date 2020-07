Palermo, presidente Mirri: “Avremo una squadra per vincere” (Di domenica 19 luglio 2020) Il presidente del Palermo, Dario Mirri, nel corso della presentazione del progetto "Aquile di quartiere" ha delineato le tappe per la costruzione della squadra in vista della prossima stagione.squadra PER VINCEREcaption id="attachment 983051" align="alignnone" width="594" Palermo Calcio (getty images)/captionQueste le parole di Mirri evidenziate dal Corriere dello Sport: "Per la costruzione della squadra è come se fossimo ad aprile. Ma vogliamo realizzare un Palermo per vincere".CONCESSIONE STADIO - "Nell’accordo sottoscritto lo scorso anno era chiarito che l’importo da versare poteva essere variato. Piuttosto che un marchio sulla maglia credo che il Palermo debba fare ... Leggi su itasportpress

giosescordo1 : Ma a Palermo non sanno chi era il papà del sindaco e anche di un presidente? - EmilianoVerga : RT @RegLombardia: #LNews Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, ricordando l’anniversario della strage di via D’Amelio a Pal… - frajuvee10 : RT @RegLombardia: #LNews Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, ricordando l’anniversario della strage di via D’Amelio a Pal… - GenSangiuliano : RT @tg2rai: 28 anni fa in via D'Amelio, a #Palermo, venivano uccisi il giudice #Borsellino e 5 agenti della sua scorta. A ricordare quel… - RegLombardia : #LNews Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, ricordando l’anniversario della strage di via D’Amelio… -