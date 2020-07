Moto3, GP Jerez 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica aggiornata (Di domenica 19 luglio 2020) L’ordine d’arrivo del GP Jerez 2020 della Moto3. Successo per Albert Arenas che bissa così il trionfo del Qatar e si conferma in vetta al Mondiale a punteggio pieno. Sul traguardo è seguito da Ogura ed Arbolino che hanno la meglio in un finale dove cade McPhee favorendo i piazzamenti di Migno e Vietti al quarto e quinto posto. In top 10 tra gli italiani compare anche Antonelli che chiude in nona posizione, decima piazza invece per Masia. Di seguito la top 10 e la classifica dopo due gare. ordine D’arrivo (top 10) Arenas Ogura Arbolino Migno Vietti Fernandez Rodrigo Suzuki Antonelli Masia classifica MONDIALE MOTO 3 Arenas 50 Ogura 36 IN AGGIORNAMENTO Leggi su sportface

Gazzetta_it : #Moto3 #Jerez, vince ancora #Arenas; 3° #Arbolino - corsedimoto : MOTO3 - #AlbertArenas trionfa di nuovo, dopo il Qatar arriva il secondo successo stagionale a #Jerez. Sul podio anc… - Italpress : Gp Spagna. Moto3, Arenas bissa a Jerez, Arbolino sul podio - thelastcornerit : Moto3 | Un Albert Arenas pigliatutto vince anche a Jerez - Alexcostantini : Ad @TonyArbolino darei 5 secondi per il gesto con la gamba. Volontario per non farsi sorpassare da @johnmcp17… -