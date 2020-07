Maria De Filippi, scoppia la bufera contro la conduttrice: “Non può farlo…” (Di domenica 19 luglio 2020) Maria De Filippi approda in Rai: malumori per tale decisione Nel pomeriggio di giovedì a Roma sono stati presentati i palinsesti autunnali 2020/2021 della Rai. Tra le tante novità ed esclusioni, una presenza in autunno ha scatenato una serie di reazioni sia positive che negative. Sulla prima rete della tv di Stato approderà la regina della televisione italiana, ovvero Maria De Filippi. L’informazione del prossimo impiego della moglie di Maurizio Costanzo è stata accolta con gioia da gran parte dei suoi sostenitori, ma nello stesso tempo ha provocato dei malumori tra i dirigenti della televisione pubblica. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto. Malumori per la presenza della De Filippi in Rai Ebbene sì, il prossimo 25 novembre, in occasione della ... Leggi su kontrokultura

