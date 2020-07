Lecce, Liverani: “Abbiamo perso una partita impossibile” (Di domenica 19 luglio 2020) L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro il Genoa, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI Liveranicaption id="attachment 986779" align="alignnone" width="300" Fabio Liverani, Lecce (Getty Images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Faccio fatica a raccontare questa partita. Abbiamo perso un match impossibile. Il gol del 2-1 è arrivato nel momento in cui la partita era sotto controllo. Purtroppo gli episodi non ci premiano e sulla prestazione della squadra oggettivamente non posso dire nulla e faccio fatica a commentare un punto in due partite. Noi continuiamo a crederci, dovrà girare per forza in queste partite e ... Leggi su itasportpress

