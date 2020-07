La partita tra infetti e non infetti organizzata a Pamplona (Di domenica 19 luglio 2020) Un ragazzo di 23 anni è stato denunciato dalla polizia spagnola per aver tentato di organizzare una partita di calcio tra infetti e non infetti di Coronavirus a Pamplona. La gara doveva essere giocata lunedì prossimo nel quartiere Mendillori secondo Pamplona Actual ed era stata pubblicizzata sui social network. La partita tra infetti e non infetti organizzata a Pamplona La stessa persona era stata denunciata a giugno per aver organizzato un incontro tra giovani nell’area del lago a cui avevano partecipato diverse centinaia di persone: all’epoca era arrivata una sanzione dai 1500 ai 3000 euro. Anche stavolta, secondo AS, ... Leggi su nextquotidiano

