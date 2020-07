Finanziamenti per l’e-commerce delle piccole imprese (Di domenica 19 luglio 2020) Mercoledì 29 luglio un webinar di Skille dedicato al nuovo bando di finanziamento «Ecommerce 2020» di Regione Lombardia, strumento pensato per finanziare progetti di micro, piccole e medie imprese sul commercio digitale Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Finanziamenti per IL COMMENTO L’equivoco dei finanziamenti per progetti Il Golfo 24 Compass Quinto: la novità sui prestiti con cessione del quinto

Da un punto di vista meramente generale, è possibile dire che la cessione del quinto dello stipendio è una tipologia di finanziamento a tasso fisso, riservato ai dipendenti pubblici e privati con cont ...

Dentix, ora la battaglia è con le finanziarie

Battaglia con le unghie ma per molti senza denti, quella che vede protagonisti ... "Tutti i clienti che hanno sottoscritto un finanziamento, ma a causa del lockdown non avevano ancora iniziato le ...

