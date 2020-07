Dzeko sulla strada di Conte: storia di un feeling totale (Di domenica 19 luglio 2020) Edin Dzeko stasera ancora sulla strada di Conte. storia di un feeling totale, partita di andata e ritorno, nel senso che si tratta di un reciproco rapporto di stima profonda . I fatti sono noti: la scorsa estate l’Inter fece di tutto per prendere il bosniaco che poi rinnovò, grande operazione della Roma e colpo di coda a sorpresa. Se dipendesse dall’Inter (o da Conte), nelle prossime settimane verrebbe fatto un nuovo tentativo. La Roma ha una situazione non semplice da gestire, ci riferiamo al bilancio e alla necessità di rientrare, ma sarebbe assurdo se un anno dopo quel rinnovo la situazione tornasse quella di prima: tanto valeva non farlo firmare… Vedremo. Intanto, stasera Dzeko è di nuovo ... Leggi su alfredopedulla

