Dove l’epidemia sta colpendo di più (Di domenica 19 luglio 2020) Sabato il numero di nuovi casi giornalieri nel mondo è stato il più alto mai registrato dall'inizio della crisi: tra i paesi più interessati ci sono Stati Uniti, India, Brasile e Sudafrica Leggi su ilpost

