Brescia Spal, i convocati di Di Biagio: c'è Di Francesco

Gigi Di Biagio ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro il Brescia al Rigamonti. Ecco l'elenco completo.

Portieri: Letica, Meneghetti, Thiam.
Difensori: Bonifazi, Cionek, Fares, Felipe, Reca, Sala, Salamon, Tomovic, Vicari.
Centrocampisti: Castro, D'Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia, Strefezza, Tunjov, Valoti.
Attaccanti: Cerri, Di Francesco, Floccari, Petagna

