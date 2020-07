Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi: “Lo ha strappato via da Dayane” (Di domenica 19 luglio 2020) Belen Rodriguez dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino ha iniziato una relazione con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. La mamma di lui, intervistata da Di Più, ha svelato nuovi retroscena su questo rapporto. Belen Rodriguez, reduce dalla delusione per la nuova rottura con Stefano De Martino, ha provato a cancellare il passato iniziando una … L'articolo Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi: “Lo ha strappato via da Dayane” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

