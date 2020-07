Bari: neonato abbandonato davanti a una parrocchia Ricoverato al policlinico (Di domenica 19 luglio 2020) L'articolo Bari: neonato abbandonato davanti a una parrocchia <span class="subtitle">Ricoverato al policlinico</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Un neonato è stato abbandonato, probabilmente questa mattina all'alba, davanti alla parrocchia di San Giovanni Battista a Poggiofranco, Bari, in via Arcidiacono. Il parroco, don Antonio, ha subito all ...Bari, neonato abbandonato in una culla davanti ad una chiesa. Il parroco della chiesa di San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco di Bari ha ricevuto questa mattina una vera e propria sorpres ...