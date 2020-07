Virus dall'estero, è allarme braccianti (Di sabato 18 luglio 2020) Enza Cusmai Gli stagionali il nuovo fronte dell'epidemia. Il report Iss: Rt sopra 1 per i casi importati Il Covid rialza la testa. Stando alle stime ufficiali, 69 su 233 nuovi contagiati, sono stranieri. Una percentuale rilevante che fa salire pericolosamente l'indice Rt nazionale a 1,01. Un aumento, conferma Gianni Rezza, direttore del Dipartimento delle malattie infettive del ministero della Salute, «dovuto alla presenza di focolai più o meno rilevanti di casi importati dall'estero». Una realtà che solleva malumori e preoccupazioni nella cabina di regia di stato-regioni. Ieri molte Asl, soprattutto del Sud, hanno segnalato piccoli focolai provocati da stranieri. E attualmente sembra che il pericolo Covid in Italia arrivi dall'estero. La cronaca degli ultimi giorni lo conferma. ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Virus dall Virus: indice Rt sopra 1 in 6 regioni. Rezza: «Necessario mantenere prudenza» Il Messaggero Coronavirus, esplodono i contagi in Spagna. Catalogna: "State a casa". Rouhani, in Iran forse 25 milioni di casi

Sono oltre 14 milioni i casi di coronavirus nel mondo mentre i morti hanno superato i 600 mila secondo l'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins Universitiy gli Usa, il Paese più colpito, le infezion ...

Coronavirus, il ministro Speranza: «Controlli rafforzati alle frontiere e liste nere»

«Siamo usciti dalla tempesta ma non siamo ancor a in un porto sicuro». Il ministro alla Salute Roberto Speranza si butta sulle metafore marinare per descrivere la situazione odierna dell ...

«Siamo usciti dalla tempesta ma non siamo ancor a in un porto sicuro». Il ministro alla Salute Roberto Speranza si butta sulle metafore marinare per descrivere la situazione odierna dell ...