Ultime Notizie Roma del 18-07-2020 ore 18:10 (Di sabato 18 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno apertura dell’Olanda la proposta del Presidente del Consiglio Europeo Michel al vertice di Bruxelles una riduzione di circa 50 miliardi delle pensioni a fondo perduto che scenderebbero da 500 a 450 miliardi di 15 miliardi nella recovery facility fonti diplomatiche dell’Aia parlano di giusta direzione della proposta sulla governance Ma sottolineano che c’è ancora molto da risolvere con te viva dice di accettare inviti sull’attuazione del recovery Fund e rilancia Italia Faralli riforme ma pretende di affrontare nell’ue i temi del dumping fiscale dei surplus commerciali coronavirus record di contagi in Spagna Lotto Maggio con 628 infettati nelle Ultime 24 ore zone più colpite Aragona e catalogna la Francia non ... Leggi su romadailynews

fanpage : Non è per nulla una buona notizia #18luglio - fanpage : Preoccupazione in Veneto. Risalgono i contagi - fanpage : ?? Ultim'ora La California si chiude - ringoringhetto : Luciano De Crescenzo è morto: se ne va un pezzo di Napoli - fanpage : #VeronaAtalanta, la diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie, il bollettino: 249 nuovi casi, i morti sono 14 Fanpage.it Lotta alla droga

Milano. Lotta alla droga. “Quello che presentate oggi è il frutto di un lavoro che rappresenta la realizzazione concreta del cambio di paradigma introdotto dalla nostra riforma sanitaria che apre ...

La casa è in affitto, ma è una truffa. Vacanza rovinata per una famiglia

Diversamente dall’episodio dei giorni scorsi, in cui una famiglia milanese era arrivata in città dopo aver saldato l’intera somma di un mese, almeno quest’ultima si è risparmiata il viaggio. Ha deciso ...

Milano. Lotta alla droga. “Quello che presentate oggi è il frutto di un lavoro che rappresenta la realizzazione concreta del cambio di paradigma introdotto dalla nostra riforma sanitaria che apre ...Diversamente dall’episodio dei giorni scorsi, in cui una famiglia milanese era arrivata in città dopo aver saldato l’intera somma di un mese, almeno quest’ultima si è risparmiata il viaggio. Ha deciso ...