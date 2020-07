Specchi disonesti: “Ecco come ci ingannano quando proviamo i capi nei camerini” (Di sabato 18 luglio 2020) Gli Specchi dei negozi non sempre riflettono la verità. È quanto emerge dalla scoperta di una editor russa: dopo essersi fatta 11 selfie in 11 negozi diversi (indossando sempre lo stesso outfit), ha confrontato le foto ha notato una cosa stranissima: tutte risultano differenti rispetto all’originale fatta in casa, non solo nel look ma anche nel fisico. L’editor di moda russa del sito Adme.eu ha rifatto l’esperimento riportato qualche anno fa dal Sunday Times, che dimostrò come posizionando un cd davanti allo Specchio in un camerino H&M questo risultasse ovale. La donna, prima di uscire, si è scattata un selfie dallo Specchio di casa indossando un semplice jeans e una canotta bianca, poi è andata in giro, ... Leggi su howtodofor

