Rick and Morty 4: i nuovi episodi tornano su Netflix dal 24 Luglio (Di sabato 18 luglio 2020) L'attesa per il finale di stagione di Rick and Morty è finita. Netflix pubblica il teaser dei prossimi episodi disponibili dal 24 Luglio L'attesa è finita e tra davvero poco potremmo gustarci gli ultimi episodi della quarta stagione di Rick and Morty. Netflix pubblica ufficialmente il teaser è annuncia che la data ufficiale di uscita è il il 24 Luglio. L'attesa è durante veramente tanto: per due mesi i fan dell'amata serie animata statunitense. Dunque solo una settimana per poter gustare le avventure di Rick e Morty in attesa della stagione successiva. I titoli degli episodi di Rick ...

