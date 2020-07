Rezophonic e Cristina Scabbia in concerto a San Salvo (Di sabato 18 luglio 2020) Venerdi 7 agosto, alle 21.30, San Salvo ospiterà il concerto gratuito 'Rezophonic e Cristina Scabbia'. L'evento musicale, patrocinato dal Comune di San Salvo, avrà il sostegno della SIAE nell'ambito ... Leggi su chietitoday

Rezophonic e Cristina Scabbia in concerto a San Salvo: ecco quando

Presenti anche altri artisti di caratura internazionale SAN SALVO – Venerdi 7 agosto alle 21:30 San Salvo ospiterà il concerto gratuito “Rezophonic e Cristina Scabbia”. L’evento musicale, patrocinato ...

