Recovery fund, tagli ai sussidi e ‘super freno di emergenza’ (Di sabato 18 luglio 2020) Un vertice ristretto ha anticipato la seconda giornata di lavori del Consiglio europeo. Una corsa contro il tempo per arrivare a un accordo complicatissimo. Poco prima dell’inizio della seconda giornata di lavori del Consiglio europeo per il piano di rilancio dopo l’emergenza coronavirus è andato in scena un vertice ristretto al quale hanno preso parte i sette protagonisti della trattativa per il Recovery fund. Vertice a sette prima dell’inizio della seconda giornata di lavori del Consiglio europeo I magnifici 7 sono la Cancelliera Angela Merkel, Macron, Giuseppe Conte, Pedro Sanchez, Mark Rutte, Charles Michel e Ursula von der Leyen. Lo scopo è quello di avvicinare Italia e Olanda, ai ferri corti dopo la prima giornata di lavori. Conte ha fissato la linea rossa: per potenza di fuoco e governance non sono ... Leggi su newsmondo

