Rebic: “Higuain e Bernardeschi sono sempre a terra a lamentarsi, non mi piacciono. Ibra si rialza subito” (Di sabato 18 luglio 2020) L’attaccante, del Milan, Rebic, ha parlato anche delle sue caratteristiche ai microfoni di Sport Week. Ecco le sue parole: “So quali sono le mie qualità, sono fisicamente forte, veloce, gioco con entrambi i piedi. E poi sono forte nella testa. Faccio un esempio. Nella partita vinta contra la Juve, a un certo punto ho detto qualcosa a Higuain. Non mi piacciono quelli come lui che, grandi e grossi, a ogni contatto restano a terra per tre minuti. Idem Bernardeschi. Lo stesso era successo con la Spal. Anche Ibra prende un sacco di botte ma si rialza subito e senza un lamento. Altri piangono troppo. Insomma, dico qualcosa a Higuain e Szczesny mi fa: “Perdi 2-0, non fare il fenomeno”. Non gli rispondo. ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Milan, #Rebic: 'Ho sfruttato la mia occasione. #Ibra? C'è bisogno di lui' - clikservernet : Rebic: “Higuain e Bernardeschi sono sempre a terra a lamentarsi, non mi piacciono. Ibra si rialza subito” - Noovyis : (Rebic: “Higuain e Bernardeschi sono sempre a terra a lamentarsi, non mi piacciono. Ibra si rialza subito”) Playhi… - eclipsedlunatic : RT @milanista81: Rebic: 'Higuain e Bernardeschi sono sempre a terra a lamentarsi. Ibra invece si rialza subito' - Fantacalcio : Milan, Rebic: 'Non mi piace la gente come Higuain e Bernardeschi' -

Ultime Notizie dalla rete : Rebic “Higuain