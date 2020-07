Pedullà: il procuratore di Osimhen deve portare un’offerta alternativa al Napoli (Di sabato 18 luglio 2020) Sono bastati due giorni di ritardo e alcune dichiarazioni del nuovo procuratore di Osimhen a far gridare alla disfatta per l’operazione portata avanti dal Napoli, ma l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà spiega che fasciarsi la testa è prematuro Ma vanno chiarite alcune cose. La prima: D’Avila deve portare un’offerta vera che non siano sondaggi (per esempio quello del Liverpool: sondaggi non significa affare fatto, qualcuno corre..) e abbiano una sostanza di cartellino come ha fatto De Laurentiis. Morale: 50 milioni più bonus. Altra morale: se gli garantiscono tutte le commissioni e non portano quei soldi per il cartellino parliamo del nulla. La seconda: il Napoli spera fortemente che i prossimi due-tre giorni trascorrano senza ... Leggi su ilnapolista

napolista : Pedullà: il procuratore di Osimhen deve portare un’offerta alternativa al Napoli D’Avila deve portare un’offerta ve… - carmine32495506 : @MammaUltra Tanti dubbi ,pedulla prima dice affondo del Liverpool poi mi scrive e dice sondaggio e ovvio che questo… - Antonio28725027 : Ora cambia di nuovo direzione mettendo in mezzo le commissioni che vuole il procuratore di #Osimhen. Ai meno atten… - Antonio28725027 : Riassumendo #Osimhen viene in città e Pedullà si sbilancia fortemente. Poi negli scorsi giorni gira voce che ha cam… - enzogoku69 : @Anna06922292 Se avrò sbagliato sarò sempre qui...e poi mi sa che lo hanno preso anche i grandi come PEDULLA e di M… -