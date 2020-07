NBA – J.R. Smith esalta LeBron James: “adesso lascia più spazio agli allenatori, è cresciuto tanto” (Di sabato 18 luglio 2020) J.R. Smith e tornato a vestira la stessa maglia di una squadra di LeBron James. Dopo l’esperienza ai Cleveland Cavaliers, la guardia è stata infatti acquistata dai Los Angeles Lakers per sostituire Avery Bradley per il finale di stagione ad Orlando. In una recente intervista, J.R. Smith ha parlato proprio di LeBron, sottolineandone una crescita personale interessante: “una volta lo si poteva notare sempre concentrato sul dover guidare la propria squadra, sulla vittoria e su cose di questo tipo, ma ho la sensazione che quella pressione sia finalmente alle sue spalle e adesso è davvero lui. Ora non deve più cercare di orchestrare l’attacco o la difesa nel minimo dettaglio, ma lascia che gli ... Leggi su sportfair

Smith, volto di punta della televisione sportiva ESPN ... Oltre al cibo, ci sono musica e videogiochi a riempire le stanze dei giocatori NBA su tutti i loro canali social, facendoci vedere come si ...

Aveva pensato di mollare. Sì, il basket è la sua vita e in palestra si sente più a suo agio che in qualsiasi altro posto. Ma JR Smith, a 34 anni suonati e dopo oltre un anno e mezzo passato a guardare ...

