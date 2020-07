«Napoli non cerca di piacere a tutti i costi. Ti vampirizza o ti rigetta perché si mostra al naturale» (Di sabato 18 luglio 2020) Il Corriere del Mezzogiorno intervista lo scrittore Philippe Vilain, che domani presenterà, al Festival della letteratura di Salerno, il suo ultimo romanzo, “Una mattina d’inverno”. Vilain parla diffusamente di Napoli, poiché alla nostra città è dedicato il saggio di prossima pubblicazione in Francia, dal titolo: “Naples en 1000 couleures”. Il testo arriverà nelle librerie italiane in autunno. Lo scrittore lo definisce un omaggio ai napoletani che lo hanno adottato, visto che vive in città da due anni ma che la frequenta stabilmente da 26. «Sono arrivato qui per la prima volta nel luglio del 1994 e sono rimasto travolto non solo dalla sua bellezza spettacolare, dalla sua perenne musica ma dal sentirmi a casa. Fu come uno spaesamento familiare: questa città sconosciuta non mi era ... Leggi su ilnapolista

Ettore_Rosato : Napoli, abbiamo presentato il simbolo di @ItaliaViva alle regionali in Campania, con tanti amici @MichelaRostan… - annatrieste : Non capisco tutta questa sorpresa per lo sciacallaggio di #Salvini su #Palermo. Noi a Napoli lo diciamo da sempre:… - AlfredoPedulla : #Osimhen: non ci sono vsiisye programmate con il #Napoli, non è fatta. non ci sono firme, il nuovo agente prende te… - sagnaefagioli : Su Rai Sport stavo vedendo Bari-Carrarese, sulla maglia del Napoli azzurra c'è la toppa dello sponsor rossa, su que… - PhilippeVilain1 : «Napoli non cerca di piacere a tutti i costi. Ti vampirizza o ti rigetta perché si mostra al naturale» - ilNapolista -