Napoli, Aurelio De Laurentiis riunisce i 20 club di Serie A: c’è un piano per i dritti tv (Di sabato 18 luglio 2020) Un pranzo fissato per lunedì a Roma: l’invito ai colleghi dei 20 club di Serie A è arrivato direttamente da Aurelio De Laurentiis. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il presidente del Napoli ha deciso infatti di illustrare pubblicamente il proprio progetto di produzione e distribuzione dei contenuti del massimo campionato, già proposto al presidente di Lega Paolo Dal Pino. Sul campo, invece, gli azzurri preparano la sfida con l’Udinese di domenica sera. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Udinese. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.19/07/202019:30 ... Leggi su calciomercato.napoli

sportli26181512 : #Napoli, tutti pasticcieri alla festa di lady Ghoulam VIDEO: Alcuni giocatori della squadra di Aurelio De Laurentii… - antoraspa0121 : @Esmin49218047 @sagliocco32 Cazzo c'entra...stiamo parlando di Napoli..allora ti rispondo con un bel Lozano 50milio… - SalvMont : @ADeLaurentiis Aurelio, prendi #Barrow non fartelo scappare #Napoli @sscnapoli - Genny72975357 : @SpudFNVPN Uno nel Napoli mi ha detto...più passa il tempo e più penso che per Aurelio vieni prima tu e poi il figl… - FracapN : RT @sscnapoli: La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Car… -