Migranti ammassati in un camper: fermati 32 irregolari (Di sabato 18 luglio 2020) Rintracciati alla barriera Triest-Lisert trentadue Migranti irregolari ammassati in un camper. Un cittadino ucraino – alla guida – è stato arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina Trentadue Migranti, ammassati in un camper, sono stati rintracciati e fermati la scorsa notte alla barriera autostradale di Trieste-Lisert (Gorizia) all’uscita di Palmanova dell’A4. Alla guida del veicolo – come … L'articolo Migranti ammassati in un camper: fermati 32 irregolari proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

