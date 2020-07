Lucci (agente Bonucci): «Per lasciare la Juve serviva molto coraggio» (Di sabato 18 luglio 2020) Le parole di Alessandro Lucci, agente di Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, andato al Milan due anni fa Leonardo Bonucci ha lasciato per un anno la Juve, andando al Milan. Alessandro Lucci, procuratore fra gli altri di LB19, ha parlato a Il Foglio di quella esperienza e del ritorno di Bonucci in bianconero. L’ADDIO – «Per accettare l’idea di lasciare la Juventus, con la quale esiste un legame indissolubile, serviva molto coraggio. Leo si sentiva ferito dentro, ma andare via non è stato semplice. Quando lo proposi al Milan sembrava una situazione impossibile, poi finì per diventare il ... Leggi su calcionews24

