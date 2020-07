La morte di John Lewis, la sua battaglia per i diritti civili (Di sabato 18 luglio 2020) È sempre stato l’icona dei diritti civili statunitensi, sin da quando – nel 1963 – partecipò alla marcia su Washington insieme a Martino Luther King. John Lewis è morto all’età di 80 anni, in conseguenza di un tumore al pancreas che era stato reso pubblico dal membro della Camera dei rappresentanti lo scorso anno, in diretta televisiva. La notizia è stata data dagli organi di stampa americani nel cuore della notte e adesso sta rimbalzando sui siti di tutto il mondo. LEGGI ANCHE > New York toglie un miliardo alla polizia per reinvestirlo in servizi sociali e giovani John Lewis, da Martin Luther King al Black Lives Matter John Lewis è stato membro della Camera dei rappresentanti per il ... Leggi su giornalettismo

sonocoseserie : Vita, morte (e miracoli) di John Belushi - _anndadd_ : RT @mannocchia: Disse lui di lei: a casa siamo una coppia. Sul set ci combattiamo a morte. E ci rispettiamo come si rispettano i nemici. L’… - Becco_Giallo : '...un racconto da leggere tutto d’un fiato, rivolto sia a chi già conosce Jake, sia a chi volesse scoprirlo.'… - DavidPadovani3 : RT @lospaziobianco: Vita, morte (e miracoli) di John Belushi - lospaziobianco : Vita, morte (e miracoli) di John Belushi -