La mafia non è più quella di una volta | Franco Maresco riaccende la polemica con Rai CInema

Franco Maresco è ritornato sulle polemiche che hanno portato RAI CInema a togliere il suo logo al film La mafia non è più quella di una volta alla vigilia di Venezia 76. La mafia non è più quella di una volta sarà disponibile in streaming sulla piattaforma MioCInema da domani 19 luglio , in occasione dell'uscita del film il regista Franco Maresco è ritornato sulla polemica scoppiata alla Mostra del CInema di Venezia, chiedendo alla RAI di riconoscere la pellicola come un suo film. In La mafia non è più quella di una volta, il regista ...

Il 19 luglio 1992 a Palermo l’attentato in cui morirono il magistrato e la scorta. Oggi le associazioni criminali hanno modificato le strategie e sono più ramificate Come oggi, il 19 luglio di 28 anni ...

Mafia a Roma, piazze di spaccio contese e gruppi criminali emergenti: così è aumentata la violenza in città

Roma si conferma un laboratorio criminale attivo, in continua evoluzione con realtà consolidate e note, ma anche con altri gruppi che, sfruttando le maxi operazioni delle forze dell'ordine, cercano di ...

