Juve, altro confronto con i senatori: per Sarri comincia un periodo decisivo (Di sabato 18 luglio 2020) Nonostante il primo posto in campionato per la Juventus non è assolutamente un periodo facile, dopo esser stata messa sotto nel gioco, e anche nel risultato, con i due pareggi consecutivi rimediati contro Atalanta e Sassuolo nelle ultime due giornate di campionato. US Sassuolo v Juventus - Serie A Manco a dirlo il più discusso è il tecnico Maurizio Sarri, preso proprio per far fare un deciso passo in avanti alla Juve anche in campo europeo. E a proposito d'Europa, una volta finito il... Leggi su 90min

marcovadacca : @PaPaganini Sono sicuro che Sarri rimarrà un altro anno. La Juve vincerà il 9° consecutivo quindi avrà portato a ca… - MapelliFrances1 : @JPeppp Più che altro l'atalanta si sta facendo mettere in difficoltà più di quanto abbia messo difficoltà alla juve - pippocaserta : @TUTTOJUVE_COM Mandate via i tanti giocatori che non vogliono stare con la Juve hanno finito il loro Tempo oppure c… - Dalla_SerieA : Gasperini avvisa la Juve: '2 punti per la Champions, poi nuovi obiettivi' - - solodax : @aliasvaughn ?? Più facile ciò, che venga alla Juve. Tra l'altro, visto il sitaccio che riporta la notizia... è auto… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve altro De Ligt ritrova la sua... spalla: recupera dall'infortunio e torna in coppia con Bonucci La Gazzetta dello Sport Dybala, il primo della classe: la Juve non può più farne a meno

Se c’è un insegnamento raccolto tra la polvere di Reggio Emilia è che la Signora non può fare a meno del suo gioiello. Non quello portoghese che esce dal campo solo in caso di calamità naturale, ma l’ ...

FORMELLO – Tantissimi gli assenti, prove tattiche ridotte all’osso. Contro la Juve con Acerbi sul centrosinistra?

ROMA – La Lazio si è ritrovata a Formello, oggi pomeriggio, alle ore 18. Tutti al campo centrale, tutti per modo di dire visto il numero ancora alto di assenti. Motivo per cui le prove tattiche sono s ...

Se c’è un insegnamento raccolto tra la polvere di Reggio Emilia è che la Signora non può fare a meno del suo gioiello. Non quello portoghese che esce dal campo solo in caso di calamità naturale, ma l’ ...ROMA – La Lazio si è ritrovata a Formello, oggi pomeriggio, alle ore 18. Tutti al campo centrale, tutti per modo di dire visto il numero ancora alto di assenti. Motivo per cui le prove tattiche sono s ...